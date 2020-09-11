Радулов отшутился на вопрос о шайбе в ворота "Вегаса"

Нападающий "Далласа" Александр Радулов во время пресс-конференции после матча против "Вегаса" пошутил по поводу своего гола. Россиянин принёс победу "Старз" в овертайме — 3:2.

"Павелски здорово отдал на меня, а дальше я покатил. У ворот никого не было, я зашёл в зону, закрыл глаза и бросил", — заявил Радулов.

Ответ форварда вызвал смех у голкипера Антона Худобина и форварда Джейми Бенна, которые также присутствовали во время общения с журналистами.

Представители СМИ уточнили, часто ли Радулов закрывает глаза, когда бросает по воротам. После этого хоккеист ответил уже серьёзно.