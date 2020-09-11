Гол Радулова вывел "Даллас" вперёд в серии с "Вегасом"

"Даллас" одержал победу над "Вегасом" в третьем матче серии плей-офф НХЛ — 3:2. Победную шайбу на 31-й секунде овертайма забросил российский форвард Александр Радулов.

"Даллас" повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-1.

Российский рекорд Радулова

Радулов стал лучшим среди россиян по голам в овертаймах плей-офф НХЛ. Форвард "Далласа" забросил третью шайбу в дополнительное время.

Он превзошёл достижение нападающих Никиты Кучерова, Сергея Кривокрасова и Вячеслава Козлова, на счету которых по два гола.

Самый быстрый гол Радулова

Радулов избавил себя и своих партнёров от продолжительного овертайма. Гол стал самым быстрым в овертаймах плей-офф в истории "Далласа".

Ранее достижение принадлежало Джейми Лангенбрюннеру. В 1998 году он забросил шайбу в ворота "Детройта" на 46-й секунде овертайма.