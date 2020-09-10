Юран рассказал о сорвавшемся переходе в "Ливерпуль"

Экс-тренер "Химок" Сергей Юран рассказал о том, как мог перейти в "Ливерпуль". История произошла в 1991 году, когда нападающий выступал за киевское "Динамо".

По словам Юрана, у него уже были заказаны билеты в Ливерпуль, но он перешёл в "Бенфику".

"У меня были билеты в Ливерпуль. Нападающий Иан Раш заканчивал карьеру. Меня уже объявили в клубе. Через три-четыре дня уже начали оформлять визу. Тогда киевским "Динамо" занимался агент Пинхас Захави, и он мне сказал лететь в "Ливерпуль". Я подумал: "Ну здорово, класс. Романтика". Уже поставили визу, но в последний момент мне сказали, что летим в "Бенфику". Ну "Бенфика", так "Бенфика", — заявил Юран в интервью на YouTube-канале Дениса Казанского.

Юран выступал в составе "Бенфики" три сезона. Он провёл 96 матчей, в которых забил 34 гола. Позже футболист играл в составе "Порту", "Спартака", "Миллуола", "Бохума" и австрийского "Штурма".