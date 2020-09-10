Газизов позвонил болельщику "Спартака", чтобы обсудить трансфер

Блогер и болельщик "Спартака" Юрий Кузьмичёв рассказал о звонке генерального директора Шамиля Газизова. По словам фаната, руководитель клуба рассказал о предстоящем трансфере нового игрока в состав красно-белых.

"Позвонил Газизов. Сказал, все будет, просил немного подождать, ищут направо игрока основы. Обещал сильнее Зобнина. Врать не буду", — написал Кузьмичёв в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что "Спартак" подпишет защитника "Лиона" Кенни Тете.