В "Феррари" признали, что перед тысячной гонкой достигли дна

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто прокомментировал выступления команды в нынешнем сезоне. Глава команды согласился с мнением Себастьяна Феттеля о том, что кризис в "Феррари" достиг дна.

"В Монце Феттель сказал, что хуже быть не может? Себастьян прав. Мы работаем над улучшением. Мы достигли дна, и отсюда мы можем стать только лучше", — приводит Corriere dello Sport слова Бинотто.

Кризис "Феррари"

В последний раз команда выигрывала Кубок конструкторов в 2008 году. Сезон-2020 получается для команды особенно неудачным.

"Феррари" идёт шестой в зачёте конструкторов.

В двух гонках из восьми команда потеряла обе машины.

В трёх гонках пилоты "Феррари" не набрали ни одного очка.

"Гран-при Тосканы", который состоится в ближайшие выходные, станет для "Феррари" тысячным в "Формуле-1".