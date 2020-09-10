Гендиректор "Спартака" прокомментировал интерес к Кузяеву

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на вопрос об интересе клуба к полузащитнику Далеру Кузяеву. Ранее СМИ сообщили, что футболист получил предложение от красно-белых.

По сведениям "Спорт-Экспресса", Кузяеву предложен контракт с зарплатой в 2,5 млн евро. По словам Газизова, эта информация не соответствует действительности.

"Нет. Слухи я не комментирую", - приводит "РИА Новости" слова Газизова.

Ранее сообщалось, что Кузяев хотел бы продолжить карьеру в Европе. В том случае, если футболист не сможет договориться о переходе, первым претендентом на игрока является "Зенит".