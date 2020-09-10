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Феттель ушёл из "Феррари" в "Астон Мартин"

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Немецкий гонщик Себастьян Феттель подписал контракт с "Астон Мартин". Он станет пилотом обновлённой команды, которая сейчас носит название "Рейсинг Пойнт", в 2021 году.

Феттель ушёл из

Срок контракта не разглашается, но известно, что Феттель будет выступать за команду не один сезон.

"Горд сообщить, что с 2021 года я буду гонщиком "Астон Мартин". Для меня это новое приключение, я стану представителем легендарного автопроизводителя. Меня впечатлили результаты команды в этом году, я верю, что ее будущее выглядит еще ярче", — заявил Феттель во время представления.

Себастьян Феттель

Немецкий пилот четыре раза становился чемпионом мира в составе "Ред Булла". В 2015 году он подписал контракт с "Феррари", дважды заняв второе место в зачёте пилотов.

В нынешнем сезоне Феттель не поднимался в гонках выше шестого места. В общем зачёте он занимает 13-ю позицию.

"Астон Мартин" ("Рейсинг Пойнт", "Форс Индия")

История команды началась в 2008 году под названием "Форс Индия". За десять лет выступлений пилоты пять раз восходили на подиум в гонках. Лучшие результаты показывал мексиканец Серхио Перес.

  • В 2018 году "Форс Индия" выкупил канадский бизнесмен Лоуренс Стролл и переименовал команду в "Рейсинг Пойнт". В составе остался Перес и добавился Лэнс Стролл, сын владельца.
  • В сезоне-2019 команда заняла седьмое место в зачёте конструкторов. В 2020 году "Рейсинг Пойнт" идёт на четвёртой позиции. Стролл на последнем "Гран-при Италии" финишировал третьим.
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