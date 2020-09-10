Феттель ушёл из "Феррари" в "Астон Мартин"

Немецкий гонщик Себастьян Феттель подписал контракт с "Астон Мартин". Он станет пилотом обновлённой команды, которая сейчас носит название "Рейсинг Пойнт", в 2021 году.

Срок контракта не разглашается, но известно, что Феттель будет выступать за команду не один сезон.

"Горд сообщить, что с 2021 года я буду гонщиком "Астон Мартин". Для меня это новое приключение, я стану представителем легендарного автопроизводителя. Меня впечатлили результаты команды в этом году, я верю, что ее будущее выглядит еще ярче", — заявил Феттель во время представления.

Себастьян Феттель

Немецкий пилот четыре раза становился чемпионом мира в составе "Ред Булла". В 2015 году он подписал контракт с "Феррари", дважды заняв второе место в зачёте пилотов.

В нынешнем сезоне Феттель не поднимался в гонках выше шестого места. В общем зачёте он занимает 13-ю позицию.

"Астон Мартин" ("Рейсинг Пойнт", "Форс Индия")

История команды началась в 2008 году под названием "Форс Индия". За десять лет выступлений пилоты пять раз восходили на подиум в гонках. Лучшие результаты показывал мексиканец Серхио Перес.