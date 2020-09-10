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Определились все полуфиналисты US Open

Спорт » Одиночные виды » Теннис

В ночь на 10 сентября стали известны все полуфиналисты US Open 2020. До решающих матчей не добрались первые номера посева.

Определились все полуфиналисты US Open

Мужская сетка

Новак Джокович вылетел после скандала с попаданием в девушку-лайнсмена. Серб отправил мячик в голову арбитру случайно, но регламент в таких случаях суров - дисквалификация и штраф.

В полуфиналах на турнире "Большого шлема" в Нью-Йорке в этом году сыграют:

  • Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) - Александр Зверев (Германия, 5);
  • Даниил Медведев (Россия, 3) - Доминик Тим (Австрия, 2).

Женская сетка

Каролина Плишкова проиграла во втором круге Каролин Гарсии, но та в следующем раунде уступила открытию турнира Дженнифер Брэди.

Американка, которая располагается на 41-м месте рейтинга WTA, добралась до полуфинала, где проэкзаменует Наоми Осаку:

  • Дженнифер Брэди (США, 28) - Наоми Осака (Япония, 4);
  • Серена Уильямс (США, 3) - Виктория Азаренко (Белоруссия).
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