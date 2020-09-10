Определились все полуфиналисты US Open

В ночь на 10 сентября стали известны все полуфиналисты US Open 2020. До решающих матчей не добрались первые номера посева.

Мужская сетка

Новак Джокович вылетел после скандала с попаданием в девушку-лайнсмена. Серб отправил мячик в голову арбитру случайно, но регламент в таких случаях суров - дисквалификация и штраф.

В полуфиналах на турнире "Большого шлема" в Нью-Йорке в этом году сыграют:

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) - Александр Зверев (Германия, 5);

Даниил Медведев (Россия, 3) - Доминик Тим (Австрия, 2).

Женская сетка

Каролина Плишкова проиграла во втором круге Каролин Гарсии, но та в следующем раунде уступила открытию турнира Дженнифер Брэди.

Американка, которая располагается на 41-м месте рейтинга WTA, добралась до полуфинала, где проэкзаменует Наоми Осаку: