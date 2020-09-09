"Спартак" подал апелляцию на наказание Федуна

"Спартак" подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) о наказании владельца клуба Леонида Федуна. Ранее за высказывание о снятии с чемпионата из-за недовольства решением арбитра он был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Позже РФС признал ошибку арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче против "Сочи" (2:2). Рефери назначил пенальти в ворота спартаковцев на 89-й минуте.

"Апелляция от "Спартака" пришла", — приводит ТАСС слова директора по коммуникациям РФС Кирилла Мельникова.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.