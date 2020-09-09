Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в контрольных стартах сборной России. Прокаты пройдут 12 и 13 сентября во дворце "Мегаспорт", сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Загитова обратилась к ФФККР с просьбой не включать её в список участников. Девушка объяснила, что у неё не хватает времени из-за участия в съёмках проекта "Ледниковый период".

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", — заявила Загитова.

Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке спортивной карьеры.