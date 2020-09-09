Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала хоккеиста "СКА-1946" Илью Алтыбармакяна. Спортсмен отстранён на четыре года за употребление кокаина.
Положительную пробу хоккеист сдал 6 февраля 2020 года. 19-летний хоккеист отказался вскрывать пробу В. Дисквалификация завершится 24 марта 2024 года.
Решение о дисквалификации можно оспорить в течение 21 дня.
В сезоне-2019/20 в составе "СКА-1946" хоккеист отыграл 23 матча, в которых набрал 15 (5+10) очков.
"К сожалению, я нарушил режим, по дисциплинарным причинам контракт между клубом и мной был расторгнут. Винить в этой ситуации могу только себя и очень сожалею о случившемся", — говорил Илья в феврале, когда был расторгнут его контракт с питерской командой.
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