Савёловский суд Москвы вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому. Фанат во время матча против "Тамбова" на трибунах вывесил флаг белорусской оппозиции (бело-красно-белый), а другие поклонники армейцев скандировали кричалку "Живэ Беларусь".
Голембевский оштрафован на 3 тыс. рублей. Кроме того, болельщику запрещено посещение матчей на один год.
Сам Голембевский во время заседания суда вину не признал и заявил, что его поступок не был политической акцией.
"Этот флаг является бывшим флагом Республики Белоруссии. Я не подразумевал политических жестов. Я не признаю то, что мой поступок является правонарушением", — приводит АГН "Москва" слова Голембевского.
Мария Колесникова нашлась. Что это было за "похищение" посреди бела дня в центре Минска и почему "нашлась пропажа" на границе с Украиной?