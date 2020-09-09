Суд оштрафовал фаната ЦСКА за флаг белорусской оппозиции

Савёловский суд Москвы вынес наказание болельщику ЦСКА Дмитрию Голембевскому. Фанат во время матча против "Тамбова" на трибунах вывесил флаг белорусской оппозиции (бело-красно-белый), а другие поклонники армейцев скандировали кричалку "Живэ Беларусь".

Голембевский оштрафован на 3 тыс. рублей. Кроме того, болельщику запрещено посещение матчей на один год.

Сам Голембевский во время заседания суда вину не признал и заявил, что его поступок не был политической акцией.