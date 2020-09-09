Бывшая жена Халка отреагировала на свадьбу футболиста на её племяннице

Бывшая жена футболиста Халка рассказала о своём отношении к женитьбе игрока на её племяннице.

Иран Соуза и экс-форвард "Зенита" были женаты 12 лет, но развелись из-за романа футболиста с Камилой, которая на 10 лет младше своей тёти.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об отношениях в семье Халка.

По словам Иран, она не понимает, почему такая ситуация произошла с ней. Жена Халка отметила, что с любовью и привязанностью относилась к Камиле и не ожидала подобного поворота.