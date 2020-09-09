Бывшая жена футболиста Халка рассказала о своём отношении к женитьбе игрока на её племяннице.
Иран Соуза и экс-форвард "Зенита" были женаты 12 лет, но развелись из-за романа футболиста с Камилой, которая на 10 лет младше своей тёти.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об отношениях в семье Халка.
По словам Иран, она не понимает, почему такая ситуация произошла с ней. Жена Халка отметила, что с любовью и привязанностью относилась к Камиле и не ожидала подобного поворота.
"Иногда мне кажется, что боль разорвет мне сердце. Она была мне как дочь. Я так часто жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить ее мечты. И это не только о материальных благах — их легко подарить, когда есть деньги. Но любовь, привязанность, внимание, уважение… Буквально все.
Камила была идеальной во всем, и я дала ей направление в своей жизни. Если я была в чем-то неправа, то это потому, что слишком сильно любила ее и доверяла", — приводит The Sun слова Иран.
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