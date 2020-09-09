Кержаков возглавит "Томь", но доработает с юниорской сборной России

Тренер юношеской сборной России (U-19) Александр Кержаков получил предложение возглавить клуб ФНЛ "Томь". Стороны ведут переговоры, информацию подтвердил сам специалист.

"Мы находимся в стадии переговоров, большего пока сказать не могу", - приводит "СЭ" слова Кержакова.

Вместе с тем, вне зависимости от итогов переговоров, Кержаков доработает с юниорской сборной. Команда в октябре примет участие в элитном раунде отборочного турнира Евро-2020.

Евро-2020 для 19-летних

Участие в турнире примут восемь команд. Групповой этап пройдёт в ноябре 2020 года, а раунд плей-офф в марте 2021 года.

На данный момент участие в турнире гарантировала только Северная Ирландия - хозяйка Евро. Семь путёвок будут разыграны в элитном раунде.

Россия сыграет в мини-турнире во Франции против:

Грузии;

Шотландии;

Франции.

"Томь" в ФНЛ

Томичи неудачно стартовали в ФНЛ. Команда в семи турах набрала всего два очка.

"Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.