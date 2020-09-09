Тренер юношеской сборной России (U-19) Александр Кержаков получил предложение возглавить клуб ФНЛ "Томь". Стороны ведут переговоры, информацию подтвердил сам специалист.
"Мы находимся в стадии переговоров, большего пока сказать не могу", - приводит "СЭ" слова Кержакова.
Вместе с тем, вне зависимости от итогов переговоров, Кержаков доработает с юниорской сборной. Команда в октябре примет участие в элитном раунде отборочного турнира Евро-2020.
Участие в турнире примут восемь команд. Групповой этап пройдёт в ноябре 2020 года, а раунд плей-офф в марте 2021 года.
На данный момент участие в турнире гарантировала только Северная Ирландия - хозяйка Евро. Семь путёвок будут разыграны в элитном раунде.
Россия сыграет в мини-турнире во Франции против:
Томичи неудачно стартовали в ФНЛ. Команда в семи турах набрала всего два очка.
"Томь" занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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