Федун прокомментировал возможный переход Кокорина в "Рому"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу возможного перехода нападающего Александра Кокорина в "Рому". Об интересе со стороны "волков" ранее сообщили итальянские СМИ.

По сведениям журналистов, в контракте Кокорина со "Спартаком" есть пункт, согласно которому он может уйти в европейский клуб в любой момент. При этом сумма отступных в контракте составляет 7 млн евро, что устраивает римлян.

Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в сентябре, но пока ни разу не появился на поле из-за травмы. Сейчас форвард занимается в общей группе и готовится к дерби против ЦСКА.

По сведениям российских источников, у Кокорина есть договорённость с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым о том, что он в любом случае проведёт один сезон в составе красно-белых.

По словам Федуна, слухи о переходе в "Рому" пока не имеют под собой оснований.