Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу возможного перехода нападающего Александра Кокорина в "Рому". Об интересе со стороны "волков" ранее сообщили итальянские СМИ.
По сведениям журналистов, в контракте Кокорина со "Спартаком" есть пункт, согласно которому он может уйти в европейский клуб в любой момент. При этом сумма отступных в контракте составляет 7 млн евро, что устраивает римлян.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в сентябре, но пока ни разу не появился на поле из-за травмы. Сейчас форвард занимается в общей группе и готовится к дерби против ЦСКА.
По сведениям российских источников, у Кокорина есть договорённость с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым о том, что он в любом случае проведёт один сезон в составе красно-белых.
По словам Федуна, слухи о переходе в "Рому" пока не имеют под собой оснований.
"Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла", — приводит "СЭ" слова Федуна.
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