Роналду сравнил футбол без зрителей с цирком без клоунов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о футбольных матчах без зрителей. УЕФА из-за пандемии коронавируса не допускает болельщиков на трибуны.

Во вторник Португалия провела выездной матч против Швеции в рамках Лиги наций, победив со счётом 2:0. Дубль в этой игре сделал Криштиану. Форвард достиг отметки в 100 голов за национальную команду.

По словам Роналду, ему очень непривычно играть без зрителей.

"Мне нравится, когда есть болельщики, и они свистят. Здоровье превыше всего, и если ВОЗ говорит, что ещё небезопасно, то так и нужно поступать. Но если честно, то играть без болельщиков — это как сходить в цирк и не увидеть клоунов, как сходить в сад и не увидеть цветов", — приводит Record слова Роналду.