Шлеменко заявил, что Ефремов получил слишком маленький срок

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал своё мнение по поводу приговора Михаилу Ефремову. Сегодня артист получил тюремный срок на 8 лет за ДТП со смертельным исходом.

По мнению Шлеменко, суд дал Ефремову слишком маленький срок. Боец заявил, что преступление было умышленным, поэтому ему необходимо было дать 20 лет наказания.