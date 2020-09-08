Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал своё мнение по поводу приговора Михаилу Ефремову. Сегодня артист получил тюремный срок на 8 лет за ДТП со смертельным исходом.
По мнению Шлеменко, суд дал Ефремову слишком маленький срок. Боец заявил, что преступление было умышленным, поэтому ему необходимо было дать 20 лет наказания.
"Считаю, что Ефремов не получил по заслугам. Мы уже не живем во времена средневековья. Сейчас другие законы, жизнь за жизнь не забирают. Но Михаил отнял чужую жизнь и получил восемь лет. Думаю, наказание совершенно не жесткое. Он совершил умышленное преступление. По всей строгости ему подошло бы наказание лет на 20", — заявил Шлеменко в интервью "Спорт-Экспрессу".
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.