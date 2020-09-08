Шубенков стал чемпионом России

Барьерист Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на чемпионате России в Челябинске. Он показал результат 13,31 секунды.

Второе место занял Константин Шабанов (13,69), третье - Филипп Шабанов (13,91).

100 метров у женщин с барьерами

На стометровке с барьерами у женщин лучшей стала Нина Морозова (13,53 с), второй - Анна Ватропина (13,55), третьей - Екатерина Блескина (13,71).

100 метров у мужчин

На этой дистанции первое место занял Игорь Образцов (10,36 с), второе - Дмитрий Лопин (10,54), третье - Никита Чабан (10,55).

100 метров у женщин

У женщин на 100-метровке лучшей стала Кристина Хорошева (11,66), второе место заняла Анастасия Григорьева (11,69), третье - Ирина Белова (11,76).