Турнир претендентов по шахматам возобновится 1 ноября

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) назначила возобновление турнира претендентов в Екатеринбурге на 1 ноября. Резервным городом для проведения соревнований выбран Тбилиси, сообщает ТАСС.

Турнир претендентов был остановлен 26 марта из-за ситуации с коронавирусом. Шахматисты успели провести первый круг.

Победитель турнира встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

Турнир претендентов после 1-го круга