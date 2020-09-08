Международная шахматная федерация (ФИДЕ) назначила возобновление турнира претендентов в Екатеринбурге на 1 ноября. Резервным городом для проведения соревнований выбран Тбилиси, сообщает ТАСС.
Турнир претендентов был остановлен 26 марта из-за ситуации с коронавирусом. Шахматисты успели провести первый круг.
Победитель турнира встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.