Адвокат Игорь Бушманов, который представлял интересы футболиста Павла Мамаева, высказал своё мнение о громком деле Михаила Ефремова. 8 сентября суд дал актёру 8 лет тюремного срока за ДТП со смертельным исходом в нетрезвом виде.
По словам Бушманова, суд не мог вынести более строгое наказание несмотря на то, что по такой статье можно получить до 12 лет. Ефремов не мог получить более 8 лет с учётом смягчающих обстоятельств.
"С учетом наличия смягчающих обстоятельств, которые в этом деле имеются, суд мог назначить не более двух третьих от максимального наказания. Соответственно, 8 лет – это максимальный срок, который мог быть назначен по данному преступлению", - приводит "РИА Новости" слова Бушманова.
Также адвокат оценил возможность подачи апелляции на решение суда. По его словам, судья Абрамова учла не все обстоятельства, что можно оспорить.
"Непонятно, почему суд не учел признание вины Ефремовым, о чем было заявлено и до начала прений, и было указано в последнем слове. Поэтому здесь есть основания для апелляционного обжалования в связи с чрезмерно суровым наказанием, а также из-за нарушения права на защиту", - заявил Бушманов.
Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.