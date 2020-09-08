Адвокат Мамаева объяснил, почему Ефремову дали максимальный срок

Адвокат Игорь Бушманов, который представлял интересы футболиста Павла Мамаева, высказал своё мнение о громком деле Михаила Ефремова. 8 сентября суд дал актёру 8 лет тюремного срока за ДТП со смертельным исходом в нетрезвом виде.

По словам Бушманова, суд не мог вынести более строгое наказание несмотря на то, что по такой статье можно получить до 12 лет. Ефремов не мог получить более 8 лет с учётом смягчающих обстоятельств.

"С учетом наличия смягчающих обстоятельств, которые в этом деле имеются, суд мог назначить не более двух третьих от максимального наказания. Соответственно, 8 лет – это максимальный срок, который мог быть назначен по данному преступлению", - приводит "РИА Новости" слова Бушманова.

Также адвокат оценил возможность подачи апелляции на решение суда. По его словам, судья Абрамова учла не все обстоятельства, что можно оспорить.