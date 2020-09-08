29-летняя легкоатлетка Анжелика Сидорова стала четырёхкратной чемпионкой России. На соревнованиях в Челябинске шестовичка показала результат 4,70 метра.
Ранее Сидорова становилась чемпионкой в 2014, 2015 и 2019 годах. Она превзошла достижение Елены Исинбаевой, которая выигрывала чемпионат России трижды.
Лучший результат Сидоровой — 4,95 метра на чемпионате мира в Дохе в 2019 году.
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