Сидорова превзошла достижение Исинбаевой

29-летняя легкоатлетка Анжелика Сидорова стала четырёхкратной чемпионкой России. На соревнованиях в Челябинске шестовичка показала результат 4,70 метра.

Ранее Сидорова становилась чемпионкой в 2014, 2015 и 2019 годах. Она превзошла достижение Елены Исинбаевой, которая выигрывала чемпионат России трижды.

Лучший результат Сидоровой — 4,95 метра на чемпионате мира в Дохе в 2019 году.

Второе и третье места на чемпионате России поделили Аксана Гатауллина и Ирина Иванова.

Чемпионат России, прыжки с шестом