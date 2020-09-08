Сборная России может покинуть стадион "Динамо"

Российский футбольный союз (РФС) может отказаться от сотрудничества со стадионом "ВТБ Арена" в Москве. В РФС остались недовольны организацией матча Лиги наций Россия — Сербия.

"Среди претензий — плохо организованная логистика, которая даже не позволяла одновременный заезд двух команд; отсутствие ноутбуков, техники и даже микрофонов в зале пресс-конференций, проблемы с коммуникацией с местной службой безопасности, реклама сторонних спонсоров", — говорится в сообщении "Мутко против".

Теперь в РФС задумались над тем, чтобы провести октябрьские игры на других стадионах. Среди претендентов — стадион в Химках или ближайшем регионе.