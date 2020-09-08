Брянскому "Динамо" засчитали поражение из-за коронавируса

Брянское "Динамо" получило техническое поражение в матче ФНЛ со "Спартаком-2". Игра должна была состояться 5 сентября, но была отменена из-за вспышки коронавируса у хозяев.

"КДК РФС принял решение о присуждении поражения брянскому "Динамо" со счетом 0:3 в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой её срыв", — приводит ТАСС слова председателя КДК Артура Григорьянца.

"Спартак-2" таким образом получил 3 очка и переместился на вторую строчку в ФНЛ.

Позже "Динамо" сообщило, что не состоится еще один матч с участием команды, - против "Нефтехимика".