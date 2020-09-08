CAS снова перенёс решение по делу российских биатлонисток

Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, рассказал о ходе рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, арбитры в третий раз перенесли вынесение решения.

Теперь вердикт CAS стоит ожидать в конце октября. Ранее сообщалось, что суд огласит решение в начале сентября.

"Срок продлевается уже в третий раз, что не может не разочаровывать. Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел, шести месяцев будет вполне достаточно для подготовки решений", — заявил Панич.

Также он выразил надежду на то, что перенос решения суда не является давлением на арбитров.

"Решения следует ожидать в конце октября — начале ноября. Надеемся, что увеличение срока изготовления решений не используется для оказания давления на арбитров", — приводит ТАСС слова Панича.

Слушания по делу биатлонисток состоялись в марте. Россиянок обвиняют в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи.