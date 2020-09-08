Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Против свидетелей защиты Ефремова могут возбудить уголовное дело
Лукашенко назвал условие для интеграции с Россией
Путин объяснил суть конкурса «Лидеры России»
Брянскому "Динамо" засчитали поражение из-за коронавируса
Старший сын Захарова не доволен размером компенсации с Ефремова
В Альпах обнаружили мумию козы: животное погибло 400 лет назад
В Москве взят под стражу таксист, отравивший пассажира
Лукашенко: меня обижают протесты в стране
Продюсер Пригожин высказался о приговоре Ефремову

CAS снова перенёс решение по делу российских биатлонисток

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Адвокат Алексей Панич, который представляет интересы российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, рассказал о ходе рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, арбитры в третий раз перенесли вынесение решения.

CAS снова перенёс решение по делу российских биатлонисток

Теперь вердикт CAS стоит ожидать в конце октября. Ранее сообщалось, что суд огласит решение в начале сентября.

"Срок продлевается уже в третий раз, что не может не разочаровывать. Мы рассчитывали на то, что при всей сложности дел, шести месяцев будет вполне достаточно для подготовки решений", — заявил Панич.

Также он выразил надежду на то, что перенос решения суда не является давлением на арбитров.

"Решения следует ожидать в конце октября — начале ноября. Надеемся, что увеличение срока изготовления решений не используется для оказания давления на арбитров", — приводит ТАСС слова Панича.

Слушания по делу биатлонисток состоялись в марте. Россиянок обвиняют в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Последние материалы
Лукашенко: меня обижают протесты в стране
Продюсер Пригожин высказался о приговоре Ефремову
Лукашенко рассказал, почему вышел из резиденции с автоматом
"Беспредел": Джигурда прокомментировал приговор Ефремову
Розе Сябитовой вырезали матку из-за онкологии
CAS снова перенёс решение по делу российских биатлонисток
"Не уйду": выдержки из эксклюзивного интервью с Лукашенко
В Болгаре состоится фестиваль средневекового боя
Лукашенко: Колесникова хотела сбежать на Украину к сестре
Михаил Ефремов сможет выйти по УДО только через 4 года
Популярное
Российский шоу-бизнес
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Общество
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Мир. Новости мира
Лукашенко: протесты помогли стране
Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров Василий Амирджанов Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова
Комментарии
Система образования с АУЕ не справилась
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Можно ли вылечить простуду за один день?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Есть ли у Польши претензии на белорусские территории
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Фильмы о русской истории: где "додумка" и где неуважение
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников