Губерниев отреагировал на приговор Ефремову

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказал своё отношение к приговору актёру Михаилу Ефремову. Ранее суд вынес решение по делу о ДТП со смертельным исходом.

Ефремов приговорён к 8 годам лишения свободы. Актёра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения").

"Все по делу! Пущай посидит!" — написал Губерниев в Telegram.

Ефремов 8 июня выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и протаранил фургон, за рулём которого находился Сергей Захаров. 57-летний мужчина скончался от полученных травм.

Актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были найдены следы наркотических веществ.