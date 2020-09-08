На US Open 2020 произошёл очередной скандал. Во время матча с россиянином Даниилом Медведевым американец Фрэнсис Тиафо позволил себе показать неприличный жест.
В первом сете Медведев перебросил мяч через Тиафо, а тот не смог отреагировать. Американец повернулся к россиянину спиной и показал средний палец.
Медведев победил Тиафо в трёх сетах - 6:4, 6:1, 6:0. В четвертьфинале россиянин встретится с Андреем Рублёвым.
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