"Зенит" получит 16 млн за переход Лесового из "Арсенала" в "Динамо"

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев раскрыл подробности перехода полузащитника Даниила Лесового в московское "Динамо". Футболист подписал с бело-голубыми контракт на четыре года.

Ранее Лесовой находился в составе "Арсенала" на правах аренды в "Зените". По словам Аджоева, "Арсенал" выкупил контракт футболиста у питерского клуба, а затем продал его "Динамо".

Бело-голубые заплатили сумму отступных, которая была прописана в контракте Лесового с "Арсеналом". При этом "Зенит" получит 10% от трансфера.

"Динамо" сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. "Зенит" получит 10% от суммы трансфера, всё остальное получит "Арсенал", — приводит "Чемпионат" слова Аджоева.

Сколько получит "Зенит"

Официально сумма трансфера не разглашается. По сведениям transfermarkt, "Динамо" заплатило "Арсеналу" 1,8 млн евро.

Таким образом, "Зенит" получит 180 тыс. евро или около 16 млн рублей по актуальному курсу.

Карьера Лесового

22-летний Лесовой является воспитанником киевского "Динамо". Он провёл 25 матчей в составе юношеских сборных Украины.

В 2015 году футболист перебрался в Санкт-Петербург, где занимался в академии "Зенита".

Лесовой выступал за "Зенит-2" в ФНЛ. Он провёл 32 матча в составе команды.

В 2018 году футболиста арендовал "Арсенал". За эту команду он отыграл 54 матча и забил семь мячей.

С 2018 года Лесовой привлекается к играм за юношеские сборные России.