Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев раскрыл подробности перехода полузащитника Даниила Лесового в московское "Динамо". Футболист подписал с бело-голубыми контракт на четыре года.
Ранее Лесовой находился в составе "Арсенала" на правах аренды в "Зените". По словам Аджоева, "Арсенал" выкупил контракт футболиста у питерского клуба, а затем продал его "Динамо".
Бело-голубые заплатили сумму отступных, которая была прописана в контракте Лесового с "Арсеналом". При этом "Зенит" получит 10% от трансфера.
"Динамо" сейчас покупает Лесового именно за эти деньги, которые прописаны в его новом контракте. "Зенит" получит 10% от суммы трансфера, всё остальное получит "Арсенал", — приводит "Чемпионат" слова Аджоева.
Официально сумма трансфера не разглашается. По сведениям transfermarkt, "Динамо" заплатило "Арсеналу" 1,8 млн евро.
Таким образом, "Зенит" получит 180 тыс. евро или около 16 млн рублей по актуальному курсу.
22-летний Лесовой является воспитанником киевского "Динамо". Он провёл 25 матчей в составе юношеских сборных Украины.
С 2018 года Лесовой привлекается к играм за юношеские сборные России.
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