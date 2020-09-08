Кучеров объяснил, почему "Тампа" разнесла "Айлендерс"

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров объяснил, почему команда так крупно обыграла "Айлендерс" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:2.

Сам Кучеров набрал пять очков, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи. По словам форварда, команда хорошо отдохнула и вышла на лёд с большим желанием победить.

"Перерыв пошёл нам на пользу — отдохнули и вышли на лёд голодными. Мы хорошо начали, а спецбригады отработали эффективно. Сейчас мы будем играть с большой уверенностью в себе", — приводит слова Кучерова пресс-служба НХЛ.

Второй матч серии пройдёт в ночь с 9 на 10 сентября по московскому времени.