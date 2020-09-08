Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв добрались до четвертьфинала US Open. Противостояние россиян состоится 9 сентября в 19.00 по московскому времени.
Медведев в 1/8 финала победил американца Фрэнсиса Тиафо в трёх сетах. Рублёв одолел итальянца Маттео Берреттини в четырёх.
В полуфинале победитель пары Рублёв - Медведев встретится с лучшим из матча Алекс Де Минаур - Доминик Тим.
В верхней части сетки в четвертьфиналах встретятся:
Ранее теннисисты встречали друг с другом трижды. Все три раза сильнее был Медведев.
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