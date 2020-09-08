Русский четвертьфинал US Open: Медведев против Рублёва

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв добрались до четвертьфинала US Open. Противостояние россиян состоится 9 сентября в 19.00 по московскому времени.

Медведев в 1/8 финала победил американца Фрэнсиса Тиафо в трёх сетах. Рублёв одолел итальянца Маттео Берреттини в четырёх.

В полуфинале победитель пары Рублёв - Медведев встретится с лучшим из матча Алекс Де Минаур - Доминик Тим.

В верхней части сетки в четвертьфиналах встретятся:

Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Денис Шаповалов (Канада);

Борна Чорич (Хорватия) - Александр Зверев (Германия).

Медведев против Рублёва

Ранее теннисисты встречали друг с другом трижды. Все три раза сильнее был Медведев.