Болельщиков с атрибутикой "Спартака" не пустят на матч с ЦСКА

ЦСКА объявил о начале продаж билетов на матч против "Спартака". Игра состоится на "ВЭБ Арене" 13 сентября.

Билеты на матч можно будет приобрести с 9 сентября в кассах стадиона или на сайте армейцев. Болельщиков "Спартака" не допустят на трибуны "ВЭБ Арены".

"Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице с 14-ю очками. Армейцы идут пятыми с отставанием в четыре очка.