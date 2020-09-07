ЦСКА объявил о начале продаж билетов на матч против "Спартака". Игра состоится на "ВЭБ Арене" 13 сентября.
Билеты на матч можно будет приобрести с 9 сентября в кассах стадиона или на сайте армейцев. Болельщиков "Спартака" не допустят на трибуны "ВЭБ Арены".
"Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
"Спартак" после шести туров занимает первое место в турнирной таблице с 14-ю очками. Армейцы идут пятыми с отставанием в четыре очка.
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