"МЮ" проявляет интерес к украинскому защитнику Миколенко

"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко. Он является альтернативой на тот случай, если "МЮ" не получится договориться с защитником "Реала" Серхио Регилоном, сообщает Manchester Evening News.

Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". 21-летний футболист провёл 51 матч в составе команды, забив три мяча.

За сборную Украины Миколенко отыграл 8 встреч. У футболиста контракт с киевлянами до 2023 года.