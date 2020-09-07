"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко. Он является альтернативой на тот случай, если "МЮ" не получится договориться с защитником "Реала" Серхио Регилоном, сообщает Manchester Evening News.
Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". 21-летний футболист провёл 51 матч в составе команды, забив три мяча.
За сборную Украины Миколенко отыграл 8 встреч. У футболиста контракт с киевлянами до 2023 года.
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