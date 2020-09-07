Два игрока сборной Англии исключены из-за нарушения мер по коронавирусу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что двум футболистам придётся покинуть лагерь национальной команды из-за нарушения мер безопасности по коронавирусу. Из расположения сборной домой отправятся Фил Фоден ("Манчестер Сити") и Мэйсон Гринвуд ("МЮ").

Саутгейт не рассказал, что именно сделали Фоден и Гринвуд, но обоих отправили из сборной, чтобы они не контактировали с другими членами команды.

"Фоден и Гринвуд нарушили меры предосторожности, поэтому мы были вынуждены сделать так, чтобы они не контактировали с остальными игроками команды перед тренировкой. Согласно протоколу, им придется вернуться обратно в Англию", — приводит Sky Sports слова Саутгейта.

Англичане в первом матче Лиги наций победили Исландию со счётом 1:0. Восьмого сентября команда сыграет на выезде с Данией.