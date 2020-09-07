Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Одноклассники" проведут конкурс для региональных СМИ
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Марокко готова принять иностранных туристов
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
Олег Майами передумал жениться на Айзе Анохиной
Люди из низших социальных слоев лучше распознают эмоции — исследование
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Эксперт рассказал, какие деньги могут взыскать с заблудившихся туристов
Больше 600 человек задержали на митингах в Белоруссии

Второй подряд матч брянского "Динамо" отменён из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Матч 8-го тура чемпионата ФНЛ между брянским "Динамо" и "Нефтехимиком" не состоится из-за вспышки коронавируса у хозяев. Решение о карантине в команде принял главный санитарный врач Брянской области.

"Введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок", - говорится в сообщении клуба.

Для брянского "Динамо" это второй матч, который был отменён из-за коронавируса. Ранее команда не смогла сыграть против "Спартака-2". Решение по играм будет принято на заседании РФС.

Последние материалы
Олег Майами передумал жениться на Айзе Анохиной
Люди из низших социальных слоев лучше распознают эмоции — исследование
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Второй подряд матч брянского "Динамо" отменён из-за коронавируса
Эксперт рассказал, какие деньги могут взыскать с заблудившихся туристов
Больше 600 человек задержали на митингах в Белоруссии
Владимиру Путину позвонил король Саудовской Аравии
Беглый белорусский министр объяснил, почему покинул республику
Рудковская продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с утяжкой
Минэкономразвития дало оценку проекту переброски воды к Севастополю
Популярное
Российский шоу-бизнес
СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу

Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.

СМИ: Пугачёва и Галкин готовятся к разводу
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Бывший СССР
Медведев объяснил, почему не дал российским танкам зайти в Тбилиси
Общество
"Муж - не ваша собственность": жена Навального жёстко ответила Рошалю
Российский шоу-бизнес
Константин Ивлев позвал Валерию Куденкову замуж
Василий Амирджанов Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова Руслан Веснянко Блуждающий политик Саакашвили: нынче здесь, завтра — там Руслан Веснянко
Комментарии
Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
На грани: Меркель готова остановить "Северный поток-2"?
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Кулеба: цивилизацию в Россию принесли украинцы
На Украине боятся ядерного ответа России на атаку B-52H
Сергей Лавров обнаружил в Белоруссии экстремистов
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Раскрыты главные фальсификации о Второй мировой войне
Дмитрий Кулеба: украинцы подарили цивилизацию россиянам
Земан не видит связи между Навальным и "Северным потоком-2"
Перехват разговора о Навальном стал интернет-мемом
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Николай Стариков: "Лукашенко — не тот человек, который уходит"
Трамп о ситуации с Навальным: доказательств отравления нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников