Второй подряд матч брянского "Динамо" отменён из-за коронавируса

Матч 8-го тура чемпионата ФНЛ между брянским "Динамо" и "Нефтехимиком" не состоится из-за вспышки коронавируса у хозяев. Решение о карантине в команде принял главный санитарный врач Брянской области.

"Введен режим карантина, в соответствии с которым сотрудникам клуба, включая футболистов и тренеров, запрещено проведение футбольных матчей и тренировок", - говорится в сообщении клуба.

Для брянского "Динамо" это второй матч, который был отменён из-за коронавируса. Ранее команда не смогла сыграть против "Спартака-2". Решение по играм будет принято на заседании РФС.