Месси принял участие в презентации формы "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял участие в презентации формы каталонской команды. Клуб показал третий комплект, который выполнен в розовом цвете.

По сообщению "Барсы", дизайнеров новой формы от Nike вдохновили "рассветы в Каталонии".

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020

Ранее Месси сообщил, что останется в "Барселоне" до окончания контракта. Аргентинец хотел уйти из клуба, но по его словам, президент Хосеп Бартомеу не сдержал своего обещания отпустить игрока в конце сезона.

"Президент все время говорил, что в конце сезона я смогу решить, остаться или нет. Но в конце концов он не сдержал свое слово. Был другой способ — пойти в суд. Но я бы никогда не стал судиться с "Барсой", потому что я люблю этот клуб, он дал мне все с тех пор, как я в нем оказался", — заявил ранее Месси в интервью Goal.

Контракт Лео с "Барселоной" заканчивается летом 2021 года. После этого, скорее всего, аргентинец станет игроком "Манчестер Сити".