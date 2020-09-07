"Краснодар" хотел подписать Черышева, но тот отказался

"Краснодар" мог подписать российского полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева. Хавбек получил выгодное с финансовой точки зрения предложение. "Быки" были готовы платить футболисту больше испанцев, сообщает Super Deporte.

Черышев ответил "Краснодару" отказом. Он хотел бы остаться в "Валенсии", но если придётся покинуть клуб, то футболист не планирует уезжать из Испании.

Карьера Черышева

Черышев ранее никогда не выступал в России. После переезда в шестилетнем возрасте в Испанию он занимался в академиях местных клубов.

Во взрослой карьере выступал за несколько испанских команд:

"Реал";

"Севилья";

"Вильярреал";

"Валенсия".

В 285 матчах Черышев забил 43 гола. В составе сборной России он отыграл 25 поединков, в которых забил 11 мячей.