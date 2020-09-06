3:2 – вторая победа российских футболистов в Лиге Наций

Второй матч, проведенный футбольной сборной России в рамках Лиги наций, завершился победой над командой Венгрии. Счет 3:2.
Встреча состоялась в воскресенье, 6 сентября в Будапеште.
Напомним, что первая игра россиян прошла 4 сентября в Москве и завершилась победой над сербской сборной со счетом 3:1.
В настоящий момент она лидирует в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав 6 очков.
Следующий матч состоится 11 сентября. Российская команда на своём поле встретится со сборной Турции.
Многие издания, специализирующиеся на жизни знаменитостей, подтверждают слухи о том, что Алла Пугачёва и Максим Галкин готовятся к разводу.