3:2 – вторая победа российских футболистов в Лиге Наций

Второй матч, проведенный футбольной сборной России в рамках Лиги наций, завершился победой над командой Венгрии. Счет 3:2.

Встреча состоялась в воскресенье, 6 сентября в Будапеште.

Мячи забили

Антон Миранчук на 15-й минуте матча,

Магомед Оздоев на 34-ой минуте,

Марио Фернандес на 46-ой.

Напомним, что первая игра россиян прошла 4 сентября в Москве и завершилась победой над сербской сборной со счетом 3:1.

В настоящий момент она лидирует в турнирной таблице группы 3 лиги В, набрав 6 очков.

Следующий матч состоится 11 сентября. Российская команда на своём поле встретится со сборной Турции.