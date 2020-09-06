Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что считает Александра Кокорина лучшим форвардом в стране.

"Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет", — утверждает футболист.

"Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной. Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина", — добавил Аршавин.