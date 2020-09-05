Российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко захлестнули "романтические настроения" и сейчас он не готов к боям.

Об этом сообщил президент Absolute Championship Akhmat Алексей Яценко.

"Насколько владею информацией, сейчас у Александра тот период, когда он ушёл опять в романтические настроения. Когда же романтическое настроение закончится и он будет готов вновь тренироваться и продолжать бойцовскую карьеру, тогда есть смысл думать о его будущем и обсуждать это", — пояснил Яценко.