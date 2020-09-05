Конор Макгрегор агитирует голосовать за губернатора Пермского края

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор записал видео, в котором призвал жителей Пермского края голосовать за действующего главу региона Дмитрия Махонина.

Спортсмен объяснил свой поступок тем, что про работу чиновника ему рассказал его друг Артём Лобов. Макгрегор пришёл к выводу, что Махонин — "отличный выбор для жителей края".