"Спартак" потребовал от "Аталанты" солидарных выплат за Миранчука

Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что Академия имени Фёдора Черенкова направила в "Аталанту" документы для получения солидарных выплат по правилам ФИФА.

"Аталанта" подписала Миранчука у "Локомотива" за 14,5 млн евро. В ближайшее время трансфер будет оформлен официально.

"Спартаковская академия направила все необходимые документы в "Аталанту" для получения солидарных выплат", — приводит "Чемпионат" слова Фетисова.

Солидарные выплаты ФИФА

Выплаты по правилам ФИФА получают все академии, которые принимали участие в воспитании футболиста до 23-летнего возраста. Размер выплаты зависит от того, сколько и в каком возрасте футболист находился в академии.

Обязанность за солидарные выплаты берёт на себя клуб-покупатель. Он изымает 5% от суммы трансфера футболиста, после чего эти деньги распределяются по механизму солидарности.

В случае Миранчука полная сумма будет равна 725 тыс. евро. Затем её пропорционально получат школа "Олимп" (Славянск-на-Кубани), "Спартак" и сам "Локомотив".

Ранее три школы, воспитавшие Александра Головина, получили солидарные выплаты от трансфера игрока из ЦСКА в "Монако".