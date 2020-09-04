Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что Академия имени Фёдора Черенкова направила в "Аталанту" документы для получения солидарных выплат по правилам ФИФА.
"Аталанта" подписала Миранчука у "Локомотива" за 14,5 млн евро. В ближайшее время трансфер будет оформлен официально.
"Спартаковская академия направила все необходимые документы в "Аталанту" для получения солидарных выплат", — приводит "Чемпионат" слова Фетисова.
Выплаты по правилам ФИФА получают все академии, которые принимали участие в воспитании футболиста до 23-летнего возраста. Размер выплаты зависит от того, сколько и в каком возрасте футболист находился в академии.
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