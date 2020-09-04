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Миранчук пропустит старт чемпионата Италии

Спорт » Командные виды » Футбол

Полузащитник Алексей Миранчук не сможет помочь "Аталанте" в первых матчах чемпионата Италии. Из-за травмы, которую он получил, играя за "Локомотив", россиянин вернётся на поле к середине октября.

К тому времени в Серии А пройдут три тура. "Аталанта" на старте сыграет против "Лацио", "Торино" и "Кальяри". Врачи бергамцев занимаются восстановлением футболиста и не планируют форсировать подготовку к его возвращению на поле.

Таким образом, Миранчук пропустит и октябрьские матчи сборной России. Тогда команда в Лиге наций сыграет против Турции и Венгрии на своём поле.

Миранчук сможет дебютировать за "Аталанту" 17 октября, когда команда сыграет с "Наполи".

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