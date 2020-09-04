Плющенко - пятый в рейтинге упоминаний в СМИ: "Хорошо, что не первый"

Эксперты "Давыдов.Индекс" опубликовали рейтинг упоминаний знаменитостей в российских СМИ за август. На пятом месте в этом списке тренер по фигурному катанию и олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Хорошо, что не первый", — отреагировал в Instagram на сообщение Плющенко.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает Михаил Ефремов, над которым идёт суд по делу о ДТП со смертельным исходом.

Вторая в рейтинге — Алла Пугачёва, третий — скончавшийся в августе актёр Николай Губенко, четвёртая — Ольга Бузова.

Рейтинг упоминаний знаменитостей в СМИ