Ставшая знаменитой фраза бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого "Не выиграете — полетите в Иркутск" приобрела новый смысл. Произнесена она была в 2015 году в перерыве матча ЦСКА — "Мордовия" (6:4) перед игрой армейцев в Кубке России. Тогда наставник так решил мотивировать основной состав.
Сегодня РФС проведёт жеребьёвку группового раунда Кубка России, в котором участие примет иркутский "Зенит". 30 команд будут разбиты на 10 групп. Победитель каждой выйдет в 1/8 финала, где будут стартовать участники еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо").
Мероприятие в Доме футбола стартует в 12.00 по московскому времени.
Матчи на групповом этапе пройдут в один круг.
За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в дополнительное время или по пенальти — 2 очка, за поражение в дополнительное время или по пенальти — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.
Матчи 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, 1/4 финала — 2-3 марта, 1/2 финала — 21-22 апреля, финал — 12 мая.
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