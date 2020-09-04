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Кто полетит в Иркутск? Жеребьёвка группового этапа Кубка России

Спорт » Командные виды » Футбол

Ставшая знаменитой фраза бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого "Не выиграете — полетите в Иркутск" приобрела новый смысл. Произнесена она была в 2015 году в перерыве матча ЦСКА — "Мордовия" (6:4) перед игрой армейцев в Кубке России. Тогда наставник так решил мотивировать основной состав.

Кто полетит в Иркутск? Жеребьёвка группового этапа Кубка России

Сегодня РФС проведёт жеребьёвку группового раунда Кубка России, в котором участие примет иркутский "Зенит". 30 команд будут разбиты на 10 групп. Победитель каждой выйдет в 1/8 финала, где будут стартовать участники еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо").

"Корзины" жеребьёвки Кубка России

РПЛ

  • "Спартак" (Москва).
  • "Арсенал" (Тула).
  • "Уфа".
  • "Рубин" (Казань).
  • "Урал" (Екатеринбург).
  • "Сочи".
  • "Ахмат" (Грозный).
  • "Тамбов".
  • "Ротор" (Волгоград).
  • "Химки" (Московская область).

ФНЛ

  • "Текстильщик" (Иваново).
  • "Велес" (Москва).
  • "СКА-Хабаровск".
  • "Крылья Советов" (Самара).
  • "Енисей" (Красноярск).
  • "Шинник" (Ярославль).
  • "Динамо" (Брянск).
  • "Оренбург".
  • "Нижний Новгород".
  • "Чертаново" (Москва).

ПФЛ

  • "Машук-КМВ" (Пятигорск).
  • "Динамо" (Ставрополь).
  • "Черноморец" (Новороссийск).
  • "Ленинградец" (Ленинградская область).
  • "Родина" (Москва).
  • "Салют Белгород".
  • "Знамя" (Ногинск).
  • "Волга" (Ульяновск).
  • "Звезда" (Пермь).
  • "Зенит" (Иркутск).

Мероприятие в Доме футбола стартует в 12.00 по московскому времени.

Регламент Кубка России

Матчи на групповом этапе пройдут в один круг.

  • 1-й тур. 16-17 сентября. Клуб ПФЛ — Клуб РПЛ.
  • 2-й тур. 30 сентября — 1 октября. Клуб ПФЛ — Клуб ФНЛ.
  • 3-й тур. 21-22 октября. Клуб ФНЛ — Клуб РПЛ.

За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в дополнительное время или по пенальти — 2 очка, за поражение в дополнительное время или по пенальти — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

Матчи 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, 1/4 финала — 2-3 марта, 1/2 финала — 21-22 апреля, финал — 12 мая.

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