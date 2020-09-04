Кто полетит в Иркутск? Жеребьёвка группового этапа Кубка России

Ставшая знаменитой фраза бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого "Не выиграете — полетите в Иркутск" приобрела новый смысл. Произнесена она была в 2015 году в перерыве матча ЦСКА — "Мордовия" (6:4) перед игрой армейцев в Кубке России. Тогда наставник так решил мотивировать основной состав.

Сегодня РФС проведёт жеребьёвку группового раунда Кубка России, в котором участие примет иркутский "Зенит". 30 команд будут разбиты на 10 групп. Победитель каждой выйдет в 1/8 финала, где будут стартовать участники еврокубков ("Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Ростов", "Динамо").

"Корзины" жеребьёвки Кубка России

РПЛ

"Спартак" (Москва).

"Арсенал" (Тула).

"Уфа".

"Рубин" (Казань).

"Урал" (Екатеринбург).

"Сочи".

"Ахмат" (Грозный).

"Тамбов".

"Ротор" (Волгоград).

"Химки" (Московская область).

ФНЛ

"Текстильщик" (Иваново).

"Велес" (Москва).

"СКА-Хабаровск".

"Крылья Советов" (Самара).

"Енисей" (Красноярск).

"Шинник" (Ярославль).

"Динамо" (Брянск).

"Оренбург".

"Нижний Новгород".

"Чертаново" (Москва).

ПФЛ

"Машук-КМВ" (Пятигорск).

"Динамо" (Ставрополь).

"Черноморец" (Новороссийск).

"Ленинградец" (Ленинградская область).

"Родина" (Москва).

"Салют Белгород".

"Знамя" (Ногинск).

"Волга" (Ульяновск).

"Звезда" (Пермь).

"Зенит" (Иркутск).

Мероприятие в Доме футбола стартует в 12.00 по московскому времени.

Регламент Кубка России

Матчи на групповом этапе пройдут в один круг.

1-й тур. 16-17 сентября. Клуб ПФЛ — Клуб РПЛ.

2-й тур. 30 сентября — 1 октября. Клуб ПФЛ — Клуб ФНЛ.

3-й тур. 21-22 октября. Клуб ФНЛ — Клуб РПЛ.

За победу в основное время команда получит 3 очка, за победу в дополнительное время или по пенальти — 2 очка, за поражение в дополнительное время или по пенальти — 1 очко, за поражение в основное время — 0 очков.

Матчи 1/8 финала состоятся 20-21 февраля, 1/4 финала — 2-3 марта, 1/2 финала — 21-22 апреля, финал — 12 мая.