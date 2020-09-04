Кучеров тренировался с "Тампой" несмотря на травму

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер рассказал о работе команды в четверг. На лёд в этот день вернулся Никита Кучеров, который в серии с "Бостоном" получил травму.

Россиянин работал вместе с командой. Опасения по поводу серьёзной травмы хоккеиста не оправдались.

"Мы хорошо покатались. Кучеров был на тренировке, участвовал в ней", — приводит пресс-служба НХЛ слова Купера.

Российский форвард в 13 матчах Кубка Стэнли в этом сезоне забросил четыре шайбы и сделал 12 результативных передач.

Плей-офф НХЛ

"Тампа" выиграла серию у "Бостона" со счётом 4:1. Команда ждёт соперника по финалу конференции — в паре "Филадельфия" — "Айлендерс" состоится седьмой матч.

Также до седьмого матча дошли две другие серии плей-офф: