Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на выход в третий круг US Open. Во втором раунде он обыграл в трёх сетах австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2, 6:4.
"Самый позитивный момент в том, что я победил в трёх сетах. Игра проходила поздно, я не хотел, чтобы она закончилась очень поздно. Я показал отличный уровень игры", — приводит пресс-служба турнира слова Медведева.
В третий круг прошли три российских теннисиста:
В женской сетке пока только одна представительница России:
Также в третий круг может выйти Екатерина Александрова, если во втором обыграет американку Кэти Макнелли.
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