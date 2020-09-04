Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на выход в третий круг US Open. Во втором раунде он обыграл в трёх сетах австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2, 6:4.

"Самый позитивный момент в том, что я победил в трёх сетах. Игра проходила поздно, я не хотел, чтобы она закончилась очень поздно. Я показал отличный уровень игры", — приводит пресс-служба турнира слова Медведева.

US Open 2020

В третий круг прошли три российских теннисиста:

Карен Хачанов — Алекс Де Минор (Австралия).

Даниил Медведев — Джеффри Джон-Вулф (США).

Андрей Рублёв — Сальваторе Карузо (Италия).

В женской сетке пока только одна представительница России:

Варвара Грачёва — Петра Мартич (Хорватия).

Также в третий круг может выйти Екатерина Александрова, если во втором обыграет американку Кэти Макнелли.