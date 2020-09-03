КХЛ засчитала "Йокериту" поражение за неявку на матч в Минске

КХЛ объявила решение по матчу "Динамо" (Минск) — "Йокерит", который не состоялся сегодня. Финская команда не явилась на игру в Белоруссию.

Официально причина неявки не называется. Ранее СМИ сообщали, что клуб не поедет в Минск из-за ситуации в Белоруссии.

КХЛ в соответствии с регламентом засчитала "Йокериту" техническое поражение. Соответственно, динамовцам засчитана победа — команда получила два очка.