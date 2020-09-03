Сёмин прокомментировал информацию о переговорах с "Ротором"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на сообщение о переговорах с "Ротором". Ранее сообщалось, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров должен встретиться со специалистом.

"Ротор" после выхода из ФНЛ занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Команда в шести матчах заработала два очка.

По словам Сёмина, информация о переговорах с губернатором является ложной.

"Ложная информация. В "Роторе" есть хороший и квалифицированный тренер", — приводит "Чемпионат" слова Сёмина.

Сёмин был уволен из "Локомотива" в конце мая.