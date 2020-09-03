Фестиваль бега Rosa Run состоится в октябре на "Розе Хуторе"

Популярный спортивный праздник пройдет на курорте с 15 по 18 октября.

Фестиваль бега Rosa Run вновь пройдет на "Розе Хуторе" в традиционном формате. Его участников ожидает насыщенная четырёхдневная программа из спортивных и развлекательных мероприятий.

Любителям высокогорных трейлов предстоит испытать силы в четырёх разных по формату и сложности забегах.

15 октября фестиваль откроет популярный старт ROSA PEAK, во время которого участникам предстоит преодолеть дистанцию 6,5 км и подняться на высоту 2320 метров над уровнем моря.

16 октября пройдет ROSA QUEST — командный тимбилдинг на скорость (10 км).

17 октября — ROSA CARNIVAL — костюмированный забег на 2 км в образах супергероев. Его участникам нужно будет не только придумать оригинальный костюм, но и вжиться в образ. Обладатели лучших нарядов получат ценные призы.

18 октября можно пробежать две дистанции по настоящим горнолыжным трассам — ROSA GREEN TRAIL (8 км) & ROSA RED TRAIL (26 км).

На Rosa Run интересно приезжать всей семьёй или в компании друзей. Для групп поддержки участников также организуются разнообразные мероприятия: захватывающие конкурсы, квесты, тематические вечеринки.

Как отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор": "Мы рады вновь принять Rosa Run на наших склонах, который за прошедшие годы превратился из чисто спортивного события в самый известный в России фестиваль бега с очень активной программой. Здесь никому не приходится скучать, благодаря такому подходу число поклонников этого праздника ежегодно растет".

Участников пятого юбилейного Rosa Run ждут коллекционные медали, которые собираются в единое слово R-O-S-A.

Зарегистрироваться для участия в фестивале бега можно уже сейчас: rosarun.ru/?utm_source=smm&utm_medium=social&utm_campaign=sochi2020