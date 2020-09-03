Популярный спортивный праздник пройдет на курорте с 15 по 18 октября.
Фестиваль бега Rosa Run вновь пройдет на "Розе Хуторе" в традиционном формате. Его участников ожидает насыщенная четырёхдневная программа из спортивных и развлекательных мероприятий.
Любителям высокогорных трейлов предстоит испытать силы в четырёх разных по формату и сложности забегах.
На Rosa Run интересно приезжать всей семьёй или в компании друзей. Для групп поддержки участников также организуются разнообразные мероприятия: захватывающие конкурсы, квесты, тематические вечеринки.
Как отметили в пресс-службе курорта "Роза Хутор": "Мы рады вновь принять Rosa Run на наших склонах, который за прошедшие годы превратился из чисто спортивного события в самый известный в России фестиваль бега с очень активной программой. Здесь никому не приходится скучать, благодаря такому подходу число поклонников этого праздника ежегодно растет".
Участников пятого юбилейного Rosa Run ждут коллекционные медали, которые собираются в единое слово R-O-S-A.
Зарегистрироваться для участия в фестивале бега можно уже сейчас: rosarun.ru/?utm_source=smm&utm_medium=social&utm_campaign=sochi2020
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.