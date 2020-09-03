Скандал в КХЛ: "Йокерит" бойкотировал матч в Минске

"Йокерит" проигнорировал стартовый матч регулярного чемпионата КХЛ в Минске против "Динамо". Команда даже не прибыла в аэропорт, а рейс в Белоруссию был отменён.

Ранее финские журналисты и болельщики призывали "Йокерит" бойкотировать матч из-за ситуации в Белоруссии. Так, в одной из статей издания Italehti звучал призыв "ударить по самолюбию диктатора Лукашенко".

КХЛ официально уведомила о том, что матч "Йокерит" — "Динамо" не состоится.

"Матч "Динамо" Минск — "Йокерит", запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах Лига сообщит дополнительно", — говорится в заявлении.

"Йокериту" грозит техническое поражение из-за неявки на матч. В таком случае "Динамо" получит два очка в турнирную таблицу.