Журнал Forbes опубликовал обновлённый рейтинг самых богатых знаменитостей. В первой десятке сразу пять спортсменов.
Самый богатый из них — теннисист Роджер Федерер, доход которого составляет 106,3 млн долларов. Футболист Криштиану Роналду заработал 105 млн, Лионель Месси — 104, Неймар — 95,5, а баскетболист Леброн Джеймс — 88,2.
Возглавляет рейтинг топ-модель Кайли Дженнер с доходом в 590 млн долларов.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.